Villarreal verzuimt Arsenal te elimineren en Engelse eindstrijd alvast te verhinderen

Arsenal werd op bezoek bij de Spaanse middenmoter Villarreal overklast, maar kon uiteindelijk niet ontevreden zijn over de 2-1 uitslag. Met een man minder na de rode kaart voor Dani Ceballos wist Arsenal nog het belangrijke uitdoelpunt te maken, omdat de scheidsrechter een penalty zag in een toneelstukje van Bukayo Saka en de VAR te laf was om in te grijpen. Nicolas Pepe verzilverde het geschenk.

‘De Gele Onderzeeër’, zoals de bijnaam van Villarreal luidt, had zich toen al lang en breed van de eerste Europese finale in de clubhistorie moeten verzekeren. Al binnen het halfuur stond Villarreal met 2-0 voor door goals van Manuel Trigueros en Raul Albiol. Het was vooral aan het gebrek aan nauwkeurigheid van spits Gerard Moreno te danken dat Villarreal niet doorstootte naar een hogere score. De goaltjesdief van Villarreal had zijn vizier niet op scherp staan.

Ongeloof bij Arsenal-speler Dani Ceballos na zijn rode kaart. Ⓒ BSR Agency

De Spanjaarden leken lange tijd een reuzenstap te gaan zetten richting de finale in Gdansk. Villarreal strandde driemaal eerder in de halve finales van een groot Europees toernooi. In het seizoen 2005/2006 was dat in de Champions League het geval tegen Arsenal. De zelfbenoemde Europese eliteclub heeft in 1994 voor het laatst een Europese trofee gewonnen en verloor sindsdien vijf Europese finales, voor het laatst twee seizoenen geleden onder leiding van Unai Emery, de huidige trainer van Villarreal, die met FC Sevilla al driemaal de Europa League won.

Voor Arsenal, met ex-Vitesse-speler Martin Ødegaard en ex-NAC-speler Pablo Mari in de ploeg, is winst van de Europa League eigenlijk een absolute must, omdat kwalificatie voor de Champions League in de Premier League een brug te ver is. De Gunners staan op een teleurstellende tiende plaats. Met het oog daarop was het raadselachtig waarom Arsenal zo slap en slordig voor de dag kwam in de voorstad van Valencia. Het spel van de Londenaars deed pijn aan de ogen en Villarreal, dat door de tweede gele kaart van Capoue ook met een man minder eindigde, deed zichzelf zwaar tekort door deze tegenstander niet al definitief af te schudden. En zo mag Arsenal de hoop koesteren volgende week in de return alsnog een plek in de Europa League-finale af te kunnen dwingen.