Affaire rond alimentatie kind en houding in spelersgroep lijken Cillessen te nekken

Van Nistelrooy wil tegen AZ opnieuw bevestiging zien van PSV

Na de winst in de topper tegen Ajax en door het midweekse puntenverlies van de concurrent is PSV de nieuwe koploper. Trainer Ruud van Nistelrooy hoopt als nummer 1 de winterstop in te kunnen gaan, maar is beducht voor de kracht van AZ, de laatste tegenstander voor de winterstop. De Alkmaarders hebbe...