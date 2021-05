Oscar Riesebeek laat zich aftroeven door Victor Campenaerts in de Giro

De etappe begon uiterst merkwaardig. De koers was net enkele kilometers onderweg en de eerste demarrages waren een feit, toen de wedstrijd stil werd gelegd. Een grote valpartij zorgde er namelijk voor dat alle medici bezig waren met het verzorgen van renners. De schade was enorm. De Nederlands kampioen tijdrijden Jos van Emden, Emmanuel Buchmann (zesde in het algemeen klassement) en Natnael Berhane stapten niet meer op. Ruben Guerreiro, vorig jaar bergkoning in de Giro, probeerde het nog wel, maar verliet ook al snel de koers.

Kort na de hervatting reed er een grote kopgroep weg met daarbij drie Nederlanders: Oscar Riesebeek, Lars van den Berg en - andermaal - Bauke Mollema. De in totaal vijftien vluchters kregen al snel veel ruimte van het peloton, dat zich duidelijk niet bezighield met de etappezege.

Riesebeek sluipt goed mee

De finale vooraan werd geopend door Victor Campenaerts die Riesebeek en Albert Torres meekreeg. Op het laatste klimmetje werd Torres door de Belg en de Nederlander over boord gegooid. De twee hadden in de kletsnatte afdaling een mooie voorsprong op een achtervolgend groepje met Mollema. Campenaerts poogde Riesebeek op die stroken onder druk te zetten, maar slaagde er niet in de Nederlander te lossen.

Die poging verstoorde de samenwerking vooraan, waardoor de achtervolgers ineens een stuk dichter kwamen, maar ze kwamen nooit binnen de tien seconden. Riesebeek viel zelf ook een keer aan, maar zijn poging werd goed gecounterd. Ook op een laatste pukkeltje ging de Nederlander ten aanval, maar zonder succes.

De twee koplopers gingen sprinten voor de zege. Riesebeek drong Campenaerts goed de kop, maar ging vervolgens de sprint te vroeg aan en werd geklopt op de meet. Mollema werd in het groepje erachter zevende.

Eens in je leven

„Het was een kans van eens in je leven”, zo sipte Riesebeek na afloop. „Ik maakte denk ik een fout en Victor was heel sterk. Het is ook zwaar na vijftien dagen. Ik ben op dit moment heel teleurgesteld. Het was heel glad in de laatste 10 kilometer en ik moest risico’s nemen. Ik probeerde terug te komen in het wiel van Campenaerts en dat lukte in de laatste kilometer. In de sprint moest ik te vroeg weer terug op het zadel gaan zitten.”

Voor Riesebeek had het zijn eerste grote profzege kunnen worden. De wielrenner pakte vorig seizoen een rit en de eindzege in de kleinere Poolse etappekoers Tour Bitwa Warszawska 1920.

Rustdag favorieten

De favorieten kwamen allemaal in het peloton binnen op ruime achterstand van de leider tussen twee zware etappes in. In het algemeen klassement verandert er buiten het wegvallen van Buchmann dus niets. Egan Bernal blijft de rozetruidrager.