Live Formule 1: Verstappen heeft leiding stevig in handen

Max Verstappen. Ⓒ AFP

Het wereldkampioenschap is al beslist, maar er is voor de Formule 1-coureurs nog genoeg reden om vol op het gaspedaal te staan. Zo ook voor Max Verstappen, die in de WK-eindstand nog altijd derde kan worden. Op het circuit Interlagos, waar de Red Bull-coureur vanaf pole start, houdt onze Formule 1-verslaggever Lars van Soest u op de hoogte van alle gebeurtenissen.