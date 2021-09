Caleb Ewan sprint iedereen naar huis in Benelux Tour

De Zwitser Stefan Bissegger was in de slotkilometers achterop geraakt en moest zijn leiderstrui afstaan aan zijn landgenoot Stefan Küng, die rijdt voor Groupama-FdJ. De Deen Kasper Asgreen, voor de start nog tweede in het klassement, miste door materiaalpech de kans om de nieuwe leider te worden. De Benelux Tour eindigt zondag: in het weekend moet er nog worden geklommen.

De ploegen van de sprinters zagen, ondanks het lastige parcours, kansen in de slotfase. De koplopers Jack Bauer en Casper Pedersen werden in de laatste lokale ronde ingelopen. De Nieuw-Zeelander en de Deen waren eerder de Canadees Hugo Houle kwijtgeraakt. Nadat Asgreen was weggevallen was het vooral Lotto-Soudal dat het tempo bepaalde. „Ik voelde me goed en wist ook dat dit de laatste kans was voor de sprinters”, verklaarde Ewan, dit jaar onder meer twee keer succesvol in de Giro d’Italia. „Ik had er alle vertrouwen in, het was een aankomst licht bergop. Dat ligt me.”

Küng (27) moest even van de verbazing bekomen dat hij nu de leider is. „Ik had wel plannen voor de komende ritten. Morgen volgt een zware rit in de Ardennen. Ik ken het daar goed en heb al vaker voorin meegezeten.” Küng won twee keer eerder een individuele tijdrit in de BinckBank Tour, zoals de rittenkoers voorheen heette. Vorig jaar sloot hij in Geraardsbergen af als derde in het eindklassement. De Benelux Tour eindigt opnieuw in de Belgische plaats die bekend is vanwege de gevreesde Muur van Geraadsbergen. „Ook die rit ligt me. Ik wil het dit jaar nog beter doen.”