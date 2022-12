Notitieblokje Van Gaal gefotografeerd: ‘Plan B’ van Oranje lekt uit

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Het notitieblok van Van Gaal. Ⓒ REUTERS

Het Nederlands elftal kijkt tegen een 1-0 achterstand aan tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. Oranje zal dus een ander strijdplan moeten verzinnen om Messi en co naar huis te kunnen sturen. Bondscoach Louis van Gaal lijkt zijn strijdplan per ongeluk kenbaar te hebben gemaakt...