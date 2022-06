FC Utrecht versterkt zich met Daishawn Redan

Redan sluit in loop van deze week aan bij FC Utrecht. De voormalige jeugdspeler van Ajax en Chelsea is goed bekend met een 3-5-2 systeem, wat hij bij PEC Zwolle speelde, en de nieuwe FC Utrecht-trainer Henk Fraser overweegt ook daarmee te gaan spelen.

FC Utrecht is deze zomer zeer actief op de transfermarkt. Technisch directeur Jordy Zuidam versterkte de selectie al met Taylor Booth (Bayern München), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Nick Viergever (Greuther Fürth), Vasilis Barkas (Celtic), Calvin Raatsie (Ajax) en Joshua Rawlins (Perth Glory). Ook werd Ramon Hendriks gehuurd met een optie tot koop van Feyenoord, maar voordat de linksbenige verdediger ook maar op het veld had gestaan voor zijn nieuwe club, scheurde hij zijn kruisband. FC Utrecht en Feyenoord zijn in discussie over de financiële afwikkeling van de lastige situatie.

Ook na het vastleggen van Redan is FC Utrecht nog niet uitgewinkeld. Ook Nordin Amrabat is nog een serieuze optie om de selectie te versterken. De routinier wil om privé-redenen AEK Athene verruilen voor FC Utrecht om weer bij zijn gezin te kunnen zijn. Het contract van Amrabat in Griekenland loopt echter door en de aanvaller heeft een goed seizoen achter de rug, waardoor AEK vooralsnog niet wil meewerken aan een transfervrij vertrek van Amrabat. Zodra hij wel het groene licht krijgt om AEK Athene te verlaten, kan hij direct tekenen bij FC Utrecht, waar een contract voor hem klaar ligt.