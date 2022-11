Steven Berghuis: ’In dat geval zijn we goed op weg’

„Kort na de wedstrijd begrijp ik wel dat mensen een slecht gevoel hebben. Dat hadden wij zelf ook”, aldus Berghuis. „Maar al vrij snel daarna denk je: we hebben 4 punten en tegen Qatar kunnen we ervoor zorgen dat we naar de volgende ronde gaan.”

Oranje opende tegen Ecuador via Cody Gakpo al snel de score. Verder dan een schot van Teun Koopmeiners, dat hoog over het doel ging, kwam de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in die wedstrijd niet. Berghuis weet dat het slecht was en dat hij zelf in de tweede helft ook niet sterk inviel. „Maar ik zit er een beetje dubbel in”, zegt hij. „Ik snap jullie vraagstelling, maar het blijft toch toernooivoetbal. Als we komen waar we uiteindelijk willen komen, spelen we maar zeven wedstrijden. In dat opzicht zijn we nu goed op weg, ook al was het voetbal misschien niet goed, zeker de tweede helft tegen Ecuador niet.”

EK 2008

De 30-jarige Berghuis maakt een vergelijking met het Europees kampioenschap van 2008. Oranje, dat toen onder leiding stond van bondscoach Marco van Basten, won in de groepsfase ruim van WK-finalisten Italië (3-0) en Frankrijk (4-1). Iedereen in Nederland liep toen de polonaise en er was geloof in de tweede Europese titel uit de geschiedenis. Rusland, gecoacht door Guus Hiddink, zorgde in de kwartfinale voor een grote verrassing door Oranje na verlenging uit te schakelen.

„Dat willen we ook niet”, zegt Berghuis. „Ik zag gisteren Argentinië tegen Mexico voetballen. Zij spelen ook niet geweldig en creëren ook niet kans op kans. Aan twee momenten hadden ze genoeg. Het was zakelijk en steady, maar ik had niet zoiets van ’wow’.”

Berghuis startte in de eerste wedstrijd tegen Senegal (2-0) in de basis, maar moest tegen Ecuador op de bank beginnen. „Ik had wel gehoopt en verwacht te spelen, maar het is wat het is”, aldus de Ajacied. „Ik vond mezelf tegen Senegal niet uitblinkend, maar wel zakelijk. Dat had ook met mijn positie als ’dubbele 6’ op het middenveld te maken. Dan voel je dat je wat soberder en solide moet zijn in de passing en positie moet houden, veel meer natuurlijk dan wanneer ik als aanvallende middenvelder speel. We hebben veel goede voetballers, hopelijk mag ik tegen Qatar weer starten.”