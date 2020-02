KNVB vindt ruimte voor AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax

Beide Eredivisie-duels werden begin deze maand afgelast vanwege de storm Ciara. De KNVB had het vervolgens lastig om vanwege het overvolle programma een gaatje te vinden om de wedstrijden in te halen, maar wil de duels nu plannen op woensdag 18 of donderdag 19 maart. Mits de lokale autoriteiten en clubs akkoord gaan.

Saillant detail: een paar dagen later, op zondag 22 maart, staat De Klassieker Feyenoord-Ajax op het programma. De Rotterdammers, die derde staan in de Eredivisie, verkleinden het gat met de Amsterdamse koploper in de voorbije weken tot zeven punten.