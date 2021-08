Remco Evenepoel blijft leider in Ronde van Denemarken, Colin Joyce wint etappe

De heuvelachtige rit ging over 188 kilometer van Holbæk naar Kalundborg, waar meerdere plaatselijke rondes moesten worden afgelegd.

De Belg Remco Evenepoel behield de leiding. Hij staat in het algemeen klassement ruim anderhalve minuut voor op zijn landgenoot Tosh Van der Sande en de Deen Mads Pedersen. De beste Nederlander in het klassement is Nick van der Lijke op de vierde plaats.

De vijfdaagse wedstrijd wordt zaterdag afgesloten in Frederiksberg, waar een individuele tijdrit over 10,8 kilometer wordt gereden.

Ronde van Noorwegen

Wielrenster Riejanne Markus heeft de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. Voor de 26-jarige renster van Jumbo-Visma is het de eerste zege van het seizoen en haar eerste overwinning in een wedstrijd in de UCI WorldTour.

Markus bleef in de rit van Askim naar Mysen na 145 kilometer als overgebleven vluchter het peloton nipt voor, net zoals de Amerikaanse Kristen Faulkner dat een dag eerder had gedaan. Markus kwam op de oplopende finishstraat net voor de Amerikaanse Coryn Rivera en de Canadese Alison Jackson over de streep.

Faulkner houdt de leiding in het klassement. Markus staat tweede met dezelfde tijd. De Ronde van Noorwegen duurt tot en met zondag.

Ronde van Polen

De vijfde etappe van de Ronde van Polen is gewonnen door Nikias Arndt. De 29-jarige Duitser van Team DSM drukte zijn wiel in Bielsko-biala net iets eerder over de finish dan de Sloveen Matej Mohoric en de Italiaan Stefano Oldani. Voor Arndt is het zijn eerste succes sinds zijn ritwinst in de Vuelta van 2019.

De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees João Almeida, die 2 seconden voorsprong heeft op Mohoric en 14 tellen op Diego Ulissi uit Italië. Zaterdag is er een individuele tijdrit van 19,1 kilometer in Katowice. Zondag eindigt de wielerkoers in Krakau.