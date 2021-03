Suzanne Schulting: ‘Het geeft een oppermachtig gevoel’

Suzanne Schulting geldt als grote favoriet voor het WK shorttrack. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Redenen om te verslappen zijn er volop, maar niet voor Suzanne Schulting. Meer rivalen zijn er niet dan wel tijdens de WK shorttrack in Dordrecht, waar natuurlijk conform de coronaregels ook geen publiek aanwezig is om haar toe te juichen. ,,Je moet jezelf niet rijk rekenen voordat we begonnen zijn en ook niet al op zaterdagavond. Drie dagen lang moet je de scherpte houden, dat is het zwaarste van alles”, aldus de titelverdedigster.