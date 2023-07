Premium Het beste van De Telegraaf

De nieuwe sterren op het Londense gras Holger Rune en Carlos Alcaraz entertainers op Wimbledon

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Holger Rune (foto) en Carlos Alcaraz nemen het woensdag tegen elkaar op in de kwartfinales. Een treffen dat niemand wil missen tussen de twee nieuwe tennissterren. Ⓒ FOTO’S Getty Images

LONDEN - Ze werden binnen een week van elkaar geboren in 2003. De een, Carlos Alcaraz, is een grote ster, en de ander, Holger Rune, is hard op weg om er eentje te worden. Beide twintigjarigen zorgden dit toernooi al regelmatig voor entertainment in Londen en treffen elkaar woensdag in de kwartfinales.