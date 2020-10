Arjen Robben ontbreekt weer bij FC Groningen

„We missen iemand en dat is wel iemand, ja”, beaamde Buijs bij Fox Sports. „Hij heeft vorige week weer zijn eerste minuten gemaakt en afgelopen week een aantal trainingen meegedraaid, maar had zaterdag toch nog wat lichte klachten. In overleg met de medische en fysieke staf en Arjen zelf is besloten om deze wedstrijd te laten lopen en maandag weer te gaan kijken hoe het ervoor staat.”

Robben deed vorige week zondag als invaller een kwartiertje mee in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0). De oud-international sprak na afloop opgetogen over een mooie herstart. „Het is nu een kwestie van doorbouwen en stabiel worden. Op de training merk ik dat de bewegingen er weer zijn en de snelheid er nog is, dus het komt goed”, liet hij weten.

Robben begon in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV (1-3) als basisspeler. Na een half uurtje verstapte hij zich waarna hij geblesseerd uitviel. Sindsdien werkt hij hard aan zijn volledige herstel.

Robben nam in 2019 afscheid bij Bayern München. Na een rustjaar besloot hij afgelopen zomer bij zijn vroegere club FC Groningen een verrassende rentree te maken.

