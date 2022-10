Brands houdt voorlopig de touwtjes in handen bij PSV

De afgelopen tijd zijn intern meerdere scenario’s doorgesproken, maar het heeft de voorkeur van de raad van commissarissen dat Brands voorlopig de technisch zaken rondom het eerste elftal blijft behartigen, sowieso tot en met de eerstvolgende transferwindow in januari. Op technisch vlak krijgt Brands assistentie van manager voetbalzaken Jan Vennegoor of Hesselink en hoofd opleidingen Ernest Faber wat betreft Jong PSV en de jeugdafdeling.

Een van de meest pregnante kwesties in de aankomende transferperiode is of PSV sterkhouders als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré binnenboord kan houden. Het niet verkopen van Gakpo aan Leeds United in de zomerwindow kwam de toenmalige technisch directeur John de Jong op een motie van wantrouwen te staan van de raad van commissarissen, waarmee zijn vertrek werd ingeleid. Een nieuwe bieding van 30 miljoen euro of hoger kan PSV in januari vanuit financieel oogpunt eigenlijk niet weigeren, want de club heeft dringend een klapper op de transfermarkt nodig om te voorkomen dat het seizoen diep in de rode cijfers wordt afgesloten.

Maar tegelijkertijd is het vanuit sportief perspectief lastig te verkopen om een van je sterkhouders te verkopen, terwijl PSV na de winterstop op drie fronten gaat meestrijden om de prijzen. PSV is sinds de 2-0 zege op Arsenal verzekerd van een vervolg in de Europa League. Ajax is dit seizoen vooralsnog minder dominant dan de voorgaande jaren en er lijken kansen te liggen voor PSV om een titelloze periode van vier seizoenen af te sluiten. En bekerhouder PSV krijgt in het nieuwe jaar de kans om die prijs te prolongeren, een route die begint met een uitwedstrijd op Het Kasteel tegen Sparta in januari.