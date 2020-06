Vettel test na coronapauze op circuit Mugello

De Duitse Formule 1-coureur reed dinsdag testrondjes op het circuit van Mugello. Hij deed dat in een bolide uit het bouwjaar 2018.

De Formule 1 maakt zich op voor een verkort seizoen dat bijna vier maanden later begint dan gepland. De eerste race is op 5 juli in Oostenrijk, zonder publiek en met een streng hygiëneprotocol. Vettel begint aan zijn laatste seizoen bij de Italiaanse renstal. De viervoudig wereldkampioen heeft voor 2021 nog geen ander team.

Leclerc

Ook teamgenoot Charles Leclerc test dinsdag op Mugello. Ferrari gebruikt de test vooral om coureurs en monteurs te laten wennen aan de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus tegen te gaan. Er moet afstand worden gehouden en er is beduidend minder personeel in de pitboxen.

Al eerder testten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een Mercedes op circuit Silverstone. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon kwamen in actie op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Max Verstappen gaf te kennen dat hij geen testrit zal maken in een Red Bull.