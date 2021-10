Sport Kort: Lionel Messi gewoon in PSG-selectie voor duel met Lille

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Messi in selectie PSG voor thuisduel met kampioen Lille

11.59 uur: Lionel Messi maakt deel uit van de selectie van Paris Saint-Germain voor de thuiswedstrijd van vrijdagavond tegen Lille. De aanvaller ontbrak donderdag op de training. Hij kampte met lichte spierklachten.

Messi wacht nog op zijn eerste doelpunt in de Franse competitie. Hij heeft al wel drie keer in de Champions League gescoord.

Kylian Mbappé ontbreekt bij PSG. De aanvaller was afgelopen week een paar dagen ziek. Ook Marco Verratti, Sergio Ramos, Leandro Paredes en Achraf Hakimi missen de wedstrijd tegen landskampioen Lille.

Aanvaller Janssen wint met Monterrey Concacaf Champions League

08.24 uur: Aanvaller Vincent Janssen heeft met zijn Mexicaanse voetbalclub Monterrey de Concacaf Champions League gewonnen. In Guadalupe, een voorstad van Monterrey, werd América met 1-0 verslagen.

Rogelio Funes Mori maakte na ongeveer 10 minuten het enige doelpunt door bij de tweede paal eenvoudig binnen te tikken. Funes Mori werd een kwartier voor tijd vervangen door Janssen.

De Concacaf Champions League is het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubs in Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika. De winnaar van het toernooi kwalificeert zich voor het WK voor clubteams. Namens Europa doet Chelsea, de winnaar van de UEFA Champions League, begin 2022 mee in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 27-jarige Janssen verruilde in de zomer van 2019 Tottenham Hotspur voor Monterrey. Hij tekende toen een langdurig contract in Mexico. In Nederland speelde voormalig international Janssen voor Almere City en AZ.

Voor Monterrey was het de vijfde titel in de Champions League. Vorig jaar ging de trofee naar Tigres, eveneens uit Mexico.

Golden State Warriors lijdt eerste nederlaag in NBA

07.18 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben voor het eerst een nederlaag geleden in het nog prille NBA-seizoen. In het Chase Center in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors, was Memphis Grizzlies na overtime te sterk. Het werd 104-101.

Na de reguliere speeltijd was de stand 98-98. In de verlenging kwam de thuisploeg tot drie punten, terwijl de Grizzlies zes punten maakten. Namens de Warriors was Stephen Curry goed voor 36 punten, maar in de slotfase liet hij het afweten. Opmerkelijk genoeg noteerde hij in het vierde kwart en de extra tijd geen enkel punt. Ja Morant was aan de zijde van de Grizzlies met 30 punten de topschutter. Hij kwam in het vierde kwart tot 15 punten.

De Warriors hadden de eerste vier duels gewonnen in de Western Conference. Utah Jazz, dat Houston Rockets met 122-91 overtuigend versloeg, is de enige club die nog ongeslagen is in het westen.

Dallas Mavericks bezorgde San Antonio Spurs de vierde nederlaag op rij. Mede dankzij 25 punten van Luka Doncic werd het in Dallas 104-99 voor de Mavericks. In het eerste kwart keek de thuisploeg nog tegen een achterstand van 20 punten aan, maar na 5 minuten in het tweede kwart was de achterstand al ongedaan gemaakt.