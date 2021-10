Sport Kort: Pikante overstap honkbalcoach Ronald Jaarsma

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Pikante overstap honkbalcoach Jaarsma van Neptunus naar Amsterdam

16.29 uur: Twee weken na de Holland Series maakt honkbalcoach Ronald Jaarsma een pikante overstap. De 44-jarige Jaarsma gaat aan de slag bij L&D Amsterdam Pirates. Hij komt over van Neptunus, dat het in de Holland Series om de landstitel moest afleggen tegen de Amsterdamse ploeg (4-3).

Enkele dagen na de play-offs maakte Michael Duursma bekend dat hij stopt als coach van L&D Amsterdam. Bij Neptunus besloot de clubleiding afscheid te nemen van Jaarsma, die vijf jaar trainer was van de Rotterdamse ploeg. Onder zijn leiding werd Neptunus in 2017 en 2018 kampioen van zowel Nederland als Europa.

Jaarsma, oud-international van Oranje, keert nu terug bij Amsterdam. Hij werkte daar van 2013 tot en met 2016 al als assistent-coach. Toen vlak voor de Holland Series van 2016 tussen Amsterdam en Neptunus uitlekte dat Jaarsma in onderhandeling was met de Rotterdamse club om daar hoofdtrainer te worden, werd hij bij L&D Pirates op non-actief gezet.

Chelsea verwacht geblesseerde Lukaku pas na interlands terug

16:12 uur De rentree van Romelu Lukaku laat nog even zich wachten. De spits van Chelsea herstelt langzamer dan verwacht van een enkelblessure. Hij mist zaterdag het duel met Newcastle United en ontbreekt komende week ook tegen Malmö en Burnley. Ook de interlands van België tegen Estland en Wales zijn in gevaar.

Lukaku raakte vorige week in het uitduel met Malmö geblesseerd. Trainer Thomas Tuchel verwachtte zijn spits snel weer terug. "Maar Romelu richt zich nu op de periode na de interlandweek", zei de coach van de koploper van de Premier League.

Tuchel kan voorlopig ook nog geen beroep doen op zijn geblesseerde spelers Mateo Kovacic en Timo Werner.

Vitesse wil zonder Wittek sterke reeks uitduels voortzetten

13:09 uur Vitesse reist zonder Maximilian Wittek af naar Friesland voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Arnhemmers hebben van alle clubs in de Eredivisie de meeste punten behaald in uitwedstrijden.

„Dat is lastig te verklaren, want thuis hebben we de steun van onze geweldige supporters”, aldus trainer Thomas Letsch. Van de vijf uitduels werden er vier gewonnen, terwijl Vitesse slechts één van de vijf thuiswedstrijden wist te winnen.

„Het gaat zeer goed in de uitduels en dat moeten we zo houden”, zei aanvaller Loïs Openda. „Heerenveen heeft een sterk team met goede spelers, maar ik ben overtuigd van onze kwaliteiten. Omdat de verschillen op de ranglijst klein zijn, hebben we weer een driepunter nodig.”

Amerikaanse Small ploegleidster van vrouwenploeg Jumbo-Visma

12.49 uur: Carmen Small is de nieuwe ploegleidster van de vrouwenploeg van wielerformatie Jumbo-Visma. De 41-jarige Amerikaanse is de opvolgster van Marco Postma, die zich meer wil richten op training en personal coaching.

Small was de afgelopen twee seizoenen ploegleidster bij Ceratizit WNT en daarvoor twee jaar bij Team Virtu. Als renster won ze twee keer de WK ploegentijdrit. Ze pakte in 2013 brons op de individuele tijdrit van het WK.

„Ik ben enorm gemotiveerd om aan te sluiten bij Team Jumbo-Visma”, reageert Small. „Ik denk dat het enerzijds voor mij een mooie gelegenheid is om me verder te ontwikkelen als ploegleidster en anderzijds dat ik het team verder kan helpen met mijn kennis en ervaring. We delen dezelfde opvattingen over de betekenis van een team, over samenwerking, onderling respect en de motivatie en drijfveer om de beste van de wereld te worden.”

Messi in selectie PSG voor thuisduel met kampioen Lille

11.59 uur: Lionel Messi maakt deel uit van de selectie van Paris Saint-Germain voor de thuiswedstrijd van vrijdagavond tegen Lille. De aanvaller ontbrak donderdag op de training. Hij kampte met lichte spierklachten.

Messi wacht nog op zijn eerste doelpunt in de Franse competitie. Hij heeft al wel drie keer in de Champions League gescoord.

Kylian Mbappé ontbreekt bij PSG. De aanvaller was afgelopen week een paar dagen ziek. Ook Marco Verratti, Sergio Ramos, Leandro Paredes en Achraf Hakimi missen de wedstrijd tegen landskampioen Lille.

Aanvaller Janssen wint met Monterrey Concacaf Champions League

08.24 uur: Aanvaller Vincent Janssen heeft met zijn Mexicaanse voetbalclub Monterrey de Concacaf Champions League gewonnen. In Guadalupe, een voorstad van Monterrey, werd América met 1-0 verslagen.

Rogelio Funes Mori maakte na ongeveer 10 minuten het enige doelpunt door bij de tweede paal eenvoudig binnen te tikken. Funes Mori werd een kwartier voor tijd vervangen door Janssen.

De Concacaf Champions League is het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubs in Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika. De winnaar van het toernooi kwalificeert zich voor het WK voor clubteams. Namens Europa doet Chelsea, de winnaar van de UEFA Champions League, begin 2022 mee in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 27-jarige Janssen verruilde in de zomer van 2019 Tottenham Hotspur voor Monterrey. Hij tekende toen een langdurig contract in Mexico. In Nederland speelde voormalig international Janssen voor Almere City en AZ.

Voor Monterrey was het de vijfde titel in de Champions League. Vorig jaar ging de trofee naar Tigres, eveneens uit Mexico.

Golden State Warriors lijdt eerste nederlaag in NBA

07.18 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben voor het eerst een nederlaag geleden in het nog prille NBA-seizoen. In het Chase Center in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors, was Memphis Grizzlies na overtime te sterk. Het werd 104-101.

Na de reguliere speeltijd was de stand 98-98. In de verlenging kwam de thuisploeg tot drie punten, terwijl de Grizzlies zes punten maakten. Namens de Warriors was Stephen Curry goed voor 36 punten, maar in de slotfase liet hij het afweten. Opmerkelijk genoeg noteerde hij in het vierde kwart en de extra tijd geen enkel punt. Ja Morant was aan de zijde van de Grizzlies met 30 punten de topschutter. Hij kwam in het vierde kwart tot 15 punten.

De Warriors hadden de eerste vier duels gewonnen in de Western Conference. Utah Jazz, dat Houston Rockets met 122-91 overtuigend versloeg, is de enige club die nog ongeslagen is in het westen.

Dallas Mavericks bezorgde San Antonio Spurs de vierde nederlaag op rij. Mede dankzij 25 punten van Luka Doncic werd het in Dallas 104-99 voor de Mavericks. In het eerste kwart keek de thuisploeg nog tegen een achterstand van 20 punten aan, maar na 5 minuten in het tweede kwart was de achterstand al ongedaan gemaakt.