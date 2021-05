Simon Gustafson moet wennen aan aandacht na beslissende wereldgoal

Premium Voetbal

Jeffrey van As wil toeslaan met Roda JC

Jeffrey van As moest anderhalf jaar geleden als technisch directeur het veld ruimen bij ADO Den Haag. Waar zijn vorige werkgever inmiddels is gedegradeerd, daar is de Leidenaar met zijn nieuwe club Roda JC nog in de race voor promotie. Na de eliminatie van De Graafschap treft de nummer 8 van het reg...