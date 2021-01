Feyenoord - PSV en AZ - Ajax slotduels van topmaand januari

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers, statistieken, uitslagen en stand in de Eredivisie.

Het is voor de tweede keer in anderhalve week tijd dat de Noord-Hollandse derby op het programma staat. Voor de beker won Ajax onlangs met 0-1 van de Alkmaarders, dankzij een goal van Zakaria Labyad. Als de Amsterdammers zondag de drie punten pakken, zijn ze zonder twijfel de grote winnaars van de drukke start van 2021.

PSV moet het wagonnetje zien aan te haken bij Ajax, maar dat is niet evident. Bij Feyenoord verloor de ploeg uit Eindhoven namelijk vier van de laatste vijf officiële ontmoetingen. Feyenoord wil op zijn beurt de slechte reeks - van drie competitienederlagen op een rij - verbreken.

Onderaan is het affiche van het weekend Willem II - FC Emmen. Voor beide teams is een overwinning een vereiste in de hoop de weg naar boven te vinden.

Zaterdag

Eerder op de zaterdag wist Heracles Almelo met 1-0 te winnen van FC Groningen. Delano Burgzorg zorgde halverwege de eerste helft voor de winnende treffer voor de ploeg van Frank Wormuth.

Het treffen tussen FC Utrecht en PEC Zwolle leverde een spectaculair duel op met zes doelpunten, eerlijk verdeeld over beide ploegen. Hidde ter Avest zorgde er met een kopbal diep in blessuretijd voor dat de Utrechters er toch nog een punt aan overhielden: 3-3.

Thomas Letsch. Ⓒ ANP

Fortuna Sittard riep de opmars van VVV-Venlo een halt toe, door in eigen huis met 3-2 te winnen. Vitesse verspeelde na de nederlaag tegen VVV opnieuw punten, de ploeg van Thomas Letsch kwam tegen RKC Waalwijk niet verder dan 1-1.

Programma en uitslagen Eredivisie speelronde 20

Zaterdag 30 januari

Heracles Almelo - FC Groningen 1-0

FC Utrecht - PEC Zwolle 3-3

Fortuna Sittard - VVV-Venlo 3-2

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Zondag 31 januari

12.15 uur: FC Twente - SC Heerenveen

14.30 uur: Feyenoord - PSV

14.30 uur: Willem II - FC Emmen

16.45 uur: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam

16.45 uur: AZ - Ajax