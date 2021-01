Live Eredivisie: Attractieve start van Heracles - Groningen

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers, statistieken, uitslagen en stand in de Eredivisie.

Het is voor de tweede keer in anderhalve week tijd dat de Noord-Hollands derby op het programma staat. Voor de beker won Ajax onlangs met 0-1 van de Alkmaarders, dankzij een goal van Zakaria Labyad. Als de Amsterdammers zondag de drie punten pakken, zijn ze zonder twijfel de grote winnaars van de drukke start van 2021.

Zakaria Labyad besliste anderhalve week terug AZ - Ajax voor de beker Ⓒ ANP/HH

PSV moet het wagonnetje zien aan te haken bij Ajax, maar dat is niet evident. Bij Feyenoord verloor de ploeg uit Eindhoven namelijk vier van de laatste vijf officiële ontmoetingen. Feyenoord wil op zijn beurt de slechte reeks - van drie competitienederlagen op een rij - verbreken.

Onderaan is het affiche van het weekend Willem II - FC Emmen. Voor beide teams is een overwinning een vereiste in de hoop de weg naar boven te vinden.

Maar eerst is het zaterdag. Om 16.30 zetten Heracles Almelo en FC Groningen de speelronde in gang. FC Groningen kan bij een overwinning in ieder geval voor een dag naast AZ en boven Feyenoord komen. Maar dan moet het wel beter presteren dan vlak voor de winterstop, toen de Heraclieden zegevierden.

FC Utrecht zit ook in een lekkere flow en ontvangt om 18.45 PEC Zwolle. De ploeg van René Hake hoopt op zijn vierde overwinning op een rij. De Zwollenaren hebben voorlopig een geruststellende marge op de onderste regionen en kunnen met relatief weinig druk spelen.

Datzelfde geldt voor Fortuna Sittard en VVV-Venlo. Maar aangezien het een Limburgse derby betreft, zullen beide ploegen absoluut niet willen verliezen.

Dan is er nog Vitesse dat ondanks de 4-1 nederlaag bij VVV-Venlo nog altijd tussen de toppers staat. De nummer drie van de Eredivisie ontvangt om 21.00 RKC Waalwijk.

Programma Eredivisie speelronde 20

Zaterdag 30 januari

16.30 Heracles Almelo - FC Groningen

18.45 FC Utrecht - PEC Zwolle

20.00 Fortuna Sittard - VVV-Venlo

21.00 Vitesse - RKC Waalwijk

Zondag 31 januari

12.15 FC Twente - sc Heerenveen

14.30 Feyenoord - PSV

14.30 Willem II - FC Emmen

16.45 ADO Den Haag - Sparta

16.45 AZ - Ajax