Statistieken: Ajax grote winnaar van weekeinde én maand

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers, statistieken, uitslagen en stand in de Eredivisie.

AZ-Ajax

Dankzij doelpunten van Antony, Davy Klaassen en David Neres profiteerde de ploeg van Erik ten Hag optimaal van de uitglijder die concurrent PSV maakte. Ajax won in Alkmaar met 0-3.

Feyenoord- PSV

PSV moest een bittere nederlaag slikken bij Feyenoord. Het werd 3-1 in De Kuip, waar de Rotterdammers via Mark Diemers, Steven Berghuis en Bryan Linssen bij rust al een 3-0 voorsprong te pakken hadden. In de tweede helft kon alleen Ibrahim Sangaré wat terugdoen.

De voetbalzondag werd om 12.15 uur afgetrapt met FC Twente - SC Heerenveen. Het werd 0-0 in Enschede. Ook ADO Den Haag en Sparta Rotterdam hielden aan hun onderlinge treffen beiden een punt over, in de Hofstad werd het 1-1. Willem II boekte een broodnodige zege op FC Emmen. De Tilburgers versloegen de concurrent in de strijd tegen degradatie met 2-0.

Trainer Ron Jans van FC Twente. Ⓒ BSR Agency

Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

Zaterdag

Op zaterdag wist Heracles Almelo met 1-0 te winnen van FC Groningen. Delano Burgzorg zorgde halverwege de eerste helft voor de winnende treffer voor de ploeg van Frank Wormuth.

Het treffen tussen FC Utrecht en PEC Zwolle leverde een spectaculair duel op met zes doelpunten, eerlijk verdeeld over beide ploegen. Hidde ter Avest zorgde er met een kopbal diep in blessuretijd voor dat de Utrechters er toch nog een punt aan overhielden: 3-3.

Fortuna Sittard riep de opmars van VVV-Venlo een halt toe, door in eigen huis met 3-2 te winnen. Vitesse verspeelde na de nederlaag tegen VVV opnieuw punten, de ploeg van Thomas Letsch kwam tegen RKC Waalwijk niet verder dan 1-1.

Programma en uitslagen Eredivisie speelronde 20

Zaterdag 30 januari

Heracles Almelo - FC Groningen 1-0

FC Utrecht - PEC Zwolle 3-3

Fortuna Sittard - VVV-Venlo 3-2

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Zondag 31 januari

FC Twente - SC Heerenveen 0-0

Feyenoord - PSV 3-1

Willem II - FC Emmen 2-0

ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 1-1

AZ - Ajax 0-3