Valentijn Driessen: ’Gierigheid van FC Twente een duur geintje’

Of FC Twente met Carel Eiting in de gelederen eenzelfde oorwassing zou hebben moeten incasseren bij Fenerbahçe, zal niemand ooit weten. Wel had trainer Joseph Oosting de traptechniek en rust aan de bal van de ervaren, 25-jarige middenvelder goed kunnen gebruiken in Istanbul. Meer dan de kwaliteiten van de zeer onervaren Youri Regeer, evenals Eiting een product van de Ajax-jeugdopleiding. Exact een week geleden werd Regeer 20 jaar en hij beging voor rust een oliedomme overtreding, die hem terecht rood opleverde. Het zette de wedstrijd voor FC Twente totaal op z’n kop en van 1-1 werd het 5-1 voor de Turken.