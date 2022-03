Erik ten Hag: ’Veel energie uit ploeg door tegengoals’

Ajax incasseerde in de vorige twee competitieduels, met SC Cambuur en RKC Waalwijk, ook al twee doelpunten, „Door al die tegentreffers gaat er veel energie uit onze ploeg”, zei Ten Hag. „Maar uiteindelijk moet ik ze toch ook nu weer een compliment maken. Ze hebben dinsdag van Benfica verloren. Dat deed heel veel pijn. Dan begin je zo tegen Feyenoord. Maar dan zet je het toch nog recht.”

„Ik heb eerst Klaassen voor Álvarez gebracht”, verklaarde Ten Hag de ommekeer. „Vervolgens gingen we met drie verdedigers spelen en heb ik met Brobbey een extra spits in het veld laten komen. In het laatste half uur hebben we Feyenoord weggevaagd. We hebben in mijn ogen ook verdiend gewonnen.”

Ten Hag was kritisch op een deel van de aanhang van Ajax, die de ploeg in de eerste helft niet steunde tijdens moeilijke momenten. Vooral André Onana werd steeds uitgefloten. Supporters balen dat de doelman uit Kameroen aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekt na een lange dopingschorsing. Fans scandeerden ook de naam van wisselspeler Nicolás Tagliafico toen Daley Blind een fout maakte. „Na rust hebben we de fans weer meegekregen”, zei Ten Hag. „Maar het is ook fijn als de supporters een impuls geven als het even niet loopt en het spel dood lijkt. In de tweede helft zag je wat die steun met onze ploeg kan doen.”

Ten Hag hoopt dat Álvarez en Martínez snel terugkeren

Ten Hag weet niet of hij tijdens de volgende wedstrijd tegen FC Groningen een beroep kan doen op Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. „Het wordt weer heel krap”, zei hij. „Vooral voor Álvarez.”

Ajax speelt op 2 april bij FC Groningen. Álvarez heeft op 31 maart nog een thuisduel met Mexico tegen El Salvador op het programma staan. Martínez en Tagliafico spelen op 30 maart nog met Argentinië tegen Ecuador.

Antony is geschorst voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen.