Max Verstappen: ’Ik krijg nooit cadeautjes’

„Ik wist wel wat er komen ging”, aldus Verstappen, die zich zondag moest melden bij de stewards, omdat hij een gele vlag negeerde in de kwalificatie. „Ik wist het gisteravond al toen ik te horen kreeg dat ik langs moest komen. Ik krijg nooit cadeautjes.”

Verstappen had weinig begrip voor het oordeel van de stewards. „Ik vond het lastig, want de wedstrijdleiding besloot zelf om geen gele vlag uit te hangen. Het was een lokale marshall die dat we deed. Dat vind ik krom, maar het is wat het is.”

Max Verstappen houdt zijn prijs voor de tweede plaats omhoog. Ⓒ HH/ANP

De hele situatie zorgde ervoor dat Verstappen extra getergd aan de start stond. „Ik was natuurlijk gemotiveerd. Mij krijgen ze sowieso nooit klein. De eerste ronde was heel belangrijk. Gelukkig reed ik snel richting plek twee.”

Verstappen had vervolgens snel door dat Hamilton bijhalen te hoog gegrepen zou zijn. „Ik probeerde toen maar het gat zo klein mogelijk klein te houden, zodat Lewis geen extra stop kon maken. Dat lukte en ik ben blij dat ik mede daardoor alsnog de snelste ronde kon rijden.”

Vooruitblikkend op de laatste twee races blijft Verstappen vastberaden. „Over de hele race gezien waren we we vandaag te langzaam, maar ik geef nooit op. Dat gaan we ook niet doen tot en met het einde van seizoen en dan zien we wel waar we eindigen. We gaan nog steeds aan de leiding, hopelijk kunnen we die vasthouden. We gaan alles geven.”