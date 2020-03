Van Gerwen sneuvelt bij laatste acht

Van Gerwen won eerder op de dag achtereenvolgens nog van Damon Heta (6-4, gemiddelde 96,6), Brian Raman (6-2, gemiddelde 104,4), John Henderson (6-3, gemiddelde 104.8) en Jermaine Wattimena (6-3, gemiddelde 102,7). Bij de laatste acht ging het mis tegen Aspinall, de nummer zeven de wereld. Beide topdarters behaalden niet hun gewenste niveau. Met een gemiddelde score van 87 over zeven legs trok Van Gerwen met 1-6 aan het kortste eind.

Eerder dit jaar reikte Van Gerwen in de Players Championship-serie tweemaal tot de eindstrijd. Beide finales gingen tegen respectievelijk Ryan Searle en Gerwyn Price verloren. De 30-jarige Nederlander veroverde vorige weekeinde wel zijn eerste titel van 2020 door de UK Open ten koste van Price te winnen. Twee dagen geleden versloeg hij diezelfde Price ook in de zesde speelronde van de Premier League. De nummer één van de wereld zegevierde in Liverpool met 7-5.

Bij de laatste zestien was Nederland zaterdag nog met vier darters vertegenwoordigd. Wattimena werd daarin geëlimineerd door Van Gerwen en Vincent van der Voort moest met 2-6 het hoofd buigen voor Aspinall, die later dus ook van Mighty Mike won. Danny Noppert won in de achtste finales wel zijn partij tegen Daryl Gurney. Dat deed hij afgetekend met 6-0. Noppert zegevierde (6-2) vervolgens bij de laatste acht ook over Krzysztof Ratajski. De halve eindstrijd en finale worden later op zaterdag afgewerkt.