’Barça aast op Franse verdediger Kurzawa’

Volgens AS wil Barcelona Kurzawa halen als vervanger van Junior Firpo, die niet zou voldoen in Camp Nou en zal worden verkocht om plaats te maken. Jordi Alba is al jaren de eerste keuze als linksback. Kurzawa, die in 2015 van Monaco verkaste naar PSG, moet de strijd om een basisplek aangaan met de international van Spanje.

Kia Joorabchian, de zaakwaarnemer van Kurzawa, zou bij de Catalaanse club hebben aangegeven dat er meerdere kapers op de kust zijn om de 27-jarige Fransman van Poolse komaf te contracteren. Ook Arsenal en Napoli zuden geïnteresseerd zijn in zijn diensten, maar zijn voorkeur gaat uit naar een verbintenis bij Barcelona.