Emma Raducanu krijgt wildcard voor Indian Wells

Raducanu zal in Indian Wells niet meer worden bijgestaan door coach Andrew Richardson, die haar vanaf haar tiende jaar begeleidde. De Britse wil ondanks haar triomf in New York een meer ervaren coach. Ze debuteerde pas in juni van dit jaar op de WTA Tour en bereikte de vierde ronde op Wimbledon. De Britse tiener is inmiddels de nummer 22 van de wereldranglijst.

De 19-jarige Canadese Leylah Fernandez, van wie Raducanu begin deze maand de finale won op de US Open, is eveneens van de partij op Indian Wells. De Amerikaanse oudgediende Serena Williams is er niet bij, evenals de nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty uit Australië en de Japanse topper Naomi Osaka. Oorspronkelijk stond Indian Wells in maart op de planning, maar het toptoernooi moest worden uitgesteld vanwege de coronapandemie.