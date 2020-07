Alle beslissingen in hoogste klasse Belgisch voetbal nietig verklaard

Waasland-Beveren had dit aangevochten, ten einde degradatie te voorkomen. Wat de consequenties van de uitspraak zijn, is nog niet duidelijk.

Op 15 mei besloot de Pro League dat het seizoen vanwege de uitbraak van het coronavirus niet meer zou worden hervat. Koploper Club Brugge werd tot kampioen uitgeroepen, nummer laatst Waasland degradeerde. De club besloot die beslissing aan te vechten bij het BAS. Het had zich op de laatste speeldag voor de play-offs eventueel nog kunnen handhaven.

Achttien of twintig clubs?

Aangezien alle beslissingen van toen nu zijn vernietigd, is het ook de vraag of Club Brugge zich kampioen mag blijven noemen. Juristen van alle betrokken partijen zijn het document van het BAS, bestaande uit 150 pagina’s, aan het bestuderen. Mogelijk komt een competitie van achttien clubs - in plaats van zestien - nu weer in beeld, waardoor Waasland alsnog aan de Pro League zou kunnen deelnemen.