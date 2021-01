Nederlandse skiester Adriana Jelinkova dag na kwalificatie Spelen per brancard afgevoerd

Jelinkova kon niet meer op eigen kracht overeind komen en werd per brancard afgevoerd.

De wereldbekerwedstrijd op de Sloveense piste lag een tijdje stil na de crash van Jelinkova. Onduidelijk is wat haar precies mankeert.

Een dag eerder werd de skiester, geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, elfde op de reuzenslalom van Kranjska Gora. Na haar historische tiende plaats in november op de parallel reuzenslalom in Lech voldeed Jelinkova daarmee aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF voor deelname aan de Winterspelen van 2022 in Peking.

De sportkoepel eist daarvoor één keer een plek in de top 8 of twee keer bij de beste zestien in een wereldbekerwedstrijd.