Louis van Gaal steekt niet louter loftrompet: ’De eerste twintig minuten waren slecht’

Louis van Gaal. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Na zijn eerste zes dagen met de huidige Oranje-selectie concludeert bondscoach Louis van Gaal dat een goede groep is, waarmee hij kan werken bij het Nederlands elftal. Om daar direct aan toe te voegen dat dat geen garantie voor succes biedt. ,,Het is echt een goede generatie. Dat wil niet zeggen dat technisch tactisch alles goed is, want dat is wat anders. Maar qua instelling en wil is het fantastisch”, vond de bondscoach na de 4-0 zege in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro.