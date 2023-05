Bloemendaal wint, maar geeft riante uitgangspositie uit handen

Bloemendaal opende de score in het tweede kwart. Arthur Van Doren voltooide het vonnis: 0-1. Dennis Warmerdam tikte daarna in het derde kwart de bal van dichtbij in het Rotterdamse doel. Rotterdam tekende protest aan, want ze claimden dat er voorafgaand aan het doelpunt een overtreding was begaan door Bloemendaal.

De videoscheidsrechter kon geen advies geven op basis van de beelden. Dat betekende het doelpunt van Bloemendaal geldig was. Het was 2-0 voor Bloemendaal. Rotterdam behield tevens zijn referral.

Joaquin Menini maakte vlak voor tijd de treffer voor de thuisploeg. Door die late goal is een nieuwe finale voor De Mussen nog allerminst een zekerheid.