Berghuis en Schreuder keihard: ’Overklast door Napoli, Ajax onwaardig’

„Ons niveau moet omhoog en dat heeft Napoli ons heel duidelijk gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat onze ploeg de kwaliteiten heeft, maar we hebben dat vanavond in elk geval niet laten zien. We gaven sommige goals kinderlijk eenvoudig weg. Het is teleurstellend en frustrerend, want verliezen met 6-1 is echt veel te veel.”

Schreuder

Ajax-coach Alfred Schreuder noemde de 6-1-nederlaag in eigen huis tegen Napoli ’Ajax-onwaardig’. „6-1 lijkt geflatteerd, maar ik vond dat Napoli veel beter was”, zei de coach.

Volgens de Ajax-trainer hadden de bezoekers uit Napels een goede dag en had Ajax een heel slechte dag. „Op dit moment zijn Liverpool en Napoli een maatje te groot voor ons. We zijn als team niet goed genoeg. Wat we willen zien is dat de spelers veel lef aan de bal en technische vaardigheden tonen. Dat hebben we vandaag niet laten zien. We zullen in Italië uit een ander vaatje moeten tappen, want dit is Ajax onwaardig.”

Schreuder probeerde ondanks de grootste Europese nederlaag ooit voor Ajax de rust te bewaren. „We moeten dit met z’n allen recht trekken en karakter tonen”, zei hij na de 1-6 tegen Napoli. „Dit is niet goed, dat is duidelijk. Maar of je het dan een crisis of wat anders noemt, dat maakt me niet zoveel uit.”

Emoties begrijpelijk

De supporters van Ajax keerden zich in de tweede helft tegen hun eigen ploeg. „De emoties bij de fans begrijp ik”, zei Schreuder. „Maar wij moeten rustig blijven. Dat zal ik ook altijd doen. Maar dat dit een tik is, lijkt me duidelijk.”

Schreuder had vooraf niet verwacht dat het verschil tussen Napoli en Ajax zo groot zou zijn. „Ik wist dat zij momenteel in grote vorm zijn. Wij wilden lef en moed tonen. Aan de bal maakten we te veel fouten. We hebben niet goed verdedigd en maakten geen goede keuzes in de opbouw.”

Schreuder zit met zijn ploeg in woest vaarwater na de oorwassing tegen Napoli. Ⓒ Pro Shots

De trainer van Ajax verwees naar de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Liverpool (2-1), nu drie weken geleden. „Toen kreeg ik nog vragen of dit het beste Ajax was van de laatste jaren. Nu is dat anders. We hebben deze zomer veel wisselingen gehad. Aan het begin van het seizoen leek het er wel snel in te zitten, maar nu even niet.”

Schreuder sprak zijn spelers nog niet toe na de wedstrijd. „Dat heeft nu geen zin. Dat komt morgen wel weer. Natuurlijk moet ik ook naar mezelf kijken.”

