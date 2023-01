Klassieker en koppositie Feyenoord hebben alle Rotterdammers in de greep

Er zijn tradities waar Feyenoord graag aan vasthoudt. De nieuwjaarsreceptie is er eentje, een moment waarop de hele Rotterdamse voetbalfamilie bijeenkomt. Alle iconen, sterren van vroeger, komen er bij elkaar. Maar nooit eerder bepaalde De Klassieker zo ongelooflijk de sfeer. Het was Feyenoord-Ajax voor, tijdens en erna in De Kuip.

Het heeft alles te maken met de bijna sensationele koppositie na een transitiezomer, waarin vijftien spelers vertrokken en de concurrent in de Johan Cruijff ArenA meer dan 100 miljoen euro kon spenderen op de transfermarkt. Het zorgt voor opschudding, ongekend enthousiasme en hoop op een nieuwe tocht richting de Coolsingel.

Tranen vloeien bij uitreiking Van Hanegem-trofee

In een bomvol Maasgebouw, waar ook tranen vloeiden toen de Willem van Hanegem-trofee werd uitgereikt aan de zoon van de vorig jaar overleden Wim Jansen, werd directeur Dennis te Kloese met De Klassieker geconfronteerd, moest trainer Arne Slot er op het podium over uitweiden en dook ook aanvoerder Orkun Kökcü op verzoek op de kraker van zondag.

"Aanvoerder Kökcü reikt Van Hanegem-trofee uit aan zoon van Wim Jansen bij nieuwjaarsreceptie"

De laatste is uitgegroeid tot een lieveling van het Legioen en is met zijn sterke spel ook echt de smaakmaker van het huidige Feyenoord. Twee jaar terug was het ondenkbaar dat de hele Feyenoord-familie in extase zou zijn als Kökcü het podium beklom. Nu is juist alle hoop op de ’captain’ gevestigd. Met de middenvelder en inmiddels duurste speler van de ploeg in grote vorm denken de Rotterdammers zondag het elftal van Alfred Schreuder te kunnen verslaan.

Belang van Kökcü

Slot onderstreepte nog eens hoe belangrijk de Turkse international, die uit de eigen jeugdopleiding voortkomt, is voor hem en heel Feyenoord. „Ik ben anderhalf jaar geleden met Orkun gaan werken en hij heeft me nog geen dag teleurgesteld. Over het algemeen vond ik hem al een heel goede speler, vooral aan de bal. Nu is hij ook nog eens een voorbeeld voor anderen zonder de bal en dat had hij misschien niet verwacht.”

Kökcü zei meteen dat hij zich de eerste gesprekken met Slot nog goed kan herinneren. „Het was in het trainingskamp en de trainer gaf meteen aan waar het nog beter kon. Zijn trainingen waren zwaar, het tempo lag veel hoger dan voorheen en ik moest aanpoten. In het begin had ik er moeite mee, maar ik heb de knop omgezet en ben in mijzelf gaan investeren. Nu zie ik waar ik anderhalf jaar verder sta en dat is mooi.”

Rauwheid

Heel Feyenoord vond het prachtig dat het accent bij de nieuwjaarsbijeenkomst meteen op het voetbal lag. Het is jarenlang op dit soort momenten over wel of geen nieuw stadion gegaan, over de Rotterdamse politiek rond Feyenoord City, over geld of over de veel te lastige structuur met drie eigenwijze entiteiten die onder één rood-witte vlag hoorden te vallen.

Algemeen directeur Dennis te Kloese (L) en hoofdtrainer Arne Slot (R) tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

De huidige algemeen directeur Te Kloese moest lachen toen hem op cynische wijze werd gevraagd hoe het is om bij een rustige club met weinig emoties onder de achterban te werken. De rauwheid en de enorme emoties, in alle geledingen van Feyenoord, hebben hem nog geen moment afgeschrikt. „Het maakt het ook wel mooi. Maar of het nu om het stadion of wat dan ook gaat, alles om de club heen moet wel in dienst staan van het voetbal”, aldus Te Kloese, die zich afgelopen zomer intensief bemoeide met alle uitgaande en binnenkomende transfers. Het leverde de club geen windeieren op. Feyenoord heeft alle eigen records op de transfermarkt gebroken en staat een half jaar later ruim bovenaan in de Eredivisie.

Aan de bak

Trainer Slot kan het voortreffelijk vinden met de directeur en de lijnen zijn korter dan ooit. Het aanstellen van een technisch directeur zou juist de samenwerking tussen de directeur en de coach kunnen ondermijnen. Een technisch manager, die het voetbalbeleid kan bewaken, is meer gewenst. Te Kloese: „Je ziet bij meerdere clubs in Nederland en zelfs bij de KNVB, dat ze allemaal zoeken naar de juiste invulling van het technische verhaal.”

In de komende week moeten Te Kloese en Slot nog even aan de bak, want ze willen met alle geweld de selectie in aantallen versterken. „Als we blessures krijgen, komen we in de problemen en dat willen we niet.”