Van stages bij ADO en Feyenoord naar brons op ’hindernisbaan’ Van Schingen schittert op WK Parkour in Tokio: ’Landde ooit met mijn hoofd op een boomstronk’

Tangui van Schingen in actie in Tokio. Ⓒ ANP/HH

Vette salto’s, backflips en andere coole tricks: freerunning is populair onder de jongere generaties en enkele Nederlanders behoren tot de absolute top. Won Noa Diorgina Man vorig jaar als jongste ooit (zestien) de Red Bull Art of Motion, dat gezien wordt als het officieuze WK. Deze week veroverde landgenoot Tangui van Schingen brons op het eerste officiële WK Parkour, tijdens het snelheidsonderdeel. ,,Het is nog niet helemaal binnengekomen dat ik daar in Tokio op het podium heb gestaan.”