Meerderheid Schotse clubs wil punt zetten achter seizoen

Er ontbreekt echter nog één stem om het seizoen in de drie divisies onder het Premiership nu al voor beëindigd te verklaren. Op het tweede niveau, het Championship, is de benodigde meerderheid van 75 procent nog niet binnen.

Op het hoogste niveau hebben tien van de twaalf clubs al goedkeuring gegeven aan het voorstel om de competitie op het tweede, derde en vierde niveau te beëindigen. Van de twintig clubs in de derde en vierde klasse zijn er ook al zestien akkoord.

Championship

In het Championship, dat uit tien clubs bestaat, zijn er zeven voor en twee tegen. Eén club, naar verluidt Dundee FC, heeft nog niet gestemd. Dundee FC denkt dat de financiële consequenties groot zijn als het seizoen wordt beëindigd. De club doet mee om promotie naar de hoogste klasse.

„Het is belangrijk dat de clubs goed nadenken over deze resolutie”, aldus een woordvoerder van de SPFL, de associatie van Schotse profclubs. „We zijn de clubs die al hebben gestemd dankbaar.” Over het al dan niet beëindigen van de hoogste afdeling wordt later een beslissing genomen. De Europese federatie UEFA dreigt landen die hun competitie nu al afblazen minder toegangsbewijzen te geven voor de Europese bekertoernooien van volgend seizoen. Celtic heeft in het Premiership een flinke voorsprong op Rangers FC.

De Schotse bond maakte donderdag bekend dat er in ieder geval tot 10 juni niet wordt gevoetbald in het land.