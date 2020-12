Onderzoek UEFA ondanks excuses vierde official na racisme-rel

Dinsdagavond zou de Roemeen als vierde official een racistische opmerking hebben gemaakt over Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, waarna het Champions League-duel tussen PSG en de Turkse club uiteindelijk werd gestaakt. „Racisme was nooit mijn bedoeling”, tweette Coltescu.

„In zo’n omgeving kunnen mensen hun gevoelens soms niet op de juiste manier uitdrukken en kunnen ze verkeerd begrepen worden”, vervolgde hij. „Ik verontschuldig me in naam van de UEFA Champions League.”

De spelers van Basaksehir liepen dinsdagavond na amper een kwartier spelen van het veld af, nadat Coltescu langs de kant een racistische opmerking zou hebben gemaakt over de Kameroener Webo. Het leidde tot een verhitte woordenwisseling langs de zijlijn.

De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stuurde Webo met een rode kaart weg. Volgens de spelers van Basaksehir had de vierde official „die zwarte daar” gezegd. Ze besloten daarop van het veld te stappen en werden gevolgd door de spelers van PSG. De wedstrijd in het Parc des Princes wordt woensdag om 18.55 uur hervat bij een 0-0 stand. Danny Makkelie krijgt de wedstrijdleiding in handen.

De kaart van Webo is geseponeerd. De assistent-trainer bij Basaksehir kan donderdagavond dus gewoon weer op de bank plaatsnemen.

Disciplinair onderzoek

De Europese voetbalbond UEFA is een disciplinair onderzoek gestart naar de gebeurtenissen in het duel tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir in de Champions League van dinsdagavond. De vierde official, de Roemeen Sebastian Coltescu, zou in die wedstrijd zich racistisch hebben uitgelaten over de assistent-trainer van de Turkse club, Pierre Webo. De spelers van beide clubs besloten daarop van het veld te stappen.

De voetbalbond liet woensdag weten dat een ethisch en en disciplinair onderzoeker is aangesteld om een disciplinair onderzoek te verrichten naar het incident dat leidde tot het staken van de wedstrijd tussen PSG en Basaksehir.

De UEFA had na het stilleggen van de wedstrijd al aangekondigd te gaan onderzoeken wat er precies was gebeurd in Parijs. „De UEFA stelt een grondig onderzoek in”, meldde de Europese federatie zo’n 2,5 uur na het incident in een eerste officiële reactie. „Voor racisme en discriminatie in al zijn vormen zijn geen plaats in het voetbal.”