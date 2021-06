Gedroomd geel voor Mathieu van der Poel na ravagerit verder weg dan verwacht

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

LANDERNEAU - Het grote verschil tussen vreugde en verslagenheid werd in een beeld gevangen bovenop Landerneau. Mathieu van der Poel hevig uithijgend, voorovergebogen en steunend op zijn stuur. Naast hem vierde Julian Alaphilippe uitbundig zijn zege en daarmee het veroveren van de eerste gele trui. In een Tour-etappe die door twee brute valpartijen uitmondde in een ravage, bleef Van der Poel zonder kleerscheuren, maar ook ver weg van zijn droomzege.