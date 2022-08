Bjorn Meijer maakt winnende goal voor Club Brugge

De Spaanse aanvaller Ferrán Jutglà had Brugge in de 4e minuut al op voorsprong gezet, Habib Guèye maakte namens de uitploeg na ruim een halfuur gelijk.

Meijer was de enige Nederlander die een basisplaats kreeg van trainer Carl Hoefkens. Noa Lang viel in de 71e minuut in, maar raakte geblesseerd en moest 4 minuten later alweer het veld verlaten. Vlak voor tijd kreeg Youssef Challouk, invaller bij Kortrijk, de rode kaart.

Het is voor Club Brugge de derde overwinning in vijf wedstrijden. Met 10 punten staat de club derde.