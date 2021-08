Topnacht in Tokio: zilver Van Rouwendaal, bronzen Bol, hockeysters naar de finale

Van Rouwendaal zwom in het open water op de tien kilometer bij het Odaiba Marine Park een hele sterke race, maar kon in de finale net niet de aanzet van de Braziliaanse Ana Marcela Cunha beantwoorden in de finale. Uiteindelijk kwam de kampioen van Rio de Janeiro 0,9 seconde tekort voor een unieke titelprolongatie.

Sharon van Rouwendaal kust haar zilveren plak. Ⓒ René Bouwman

Op de atletiekbaan was er brons voor Bol in de finale 400 meter horden. De pas 21-jarige Amersfoortse moest alleen buigen voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin en haar landgenote Dalilah Muhammad. McLaughlin liep naar het goud in een wereldrecord van 51,46, Muhammad veroverde het zilver in 51,58. Bol noteerde een Europees record van 52,03 in de snelste race ooit gelopen op dit onderdeel.

De Nederlandse hockeysters namen ondertussen op ondubbelzinnige wijze wraak voor de verloren olympische finale van vijf jaar geleden. In het Oi Hockey Stadium kreeg de onttroonde olympisch kampioen Groot-Brittannië een workshop modern hockey voorgeschoteld. Oranje is daardoor zeker van zilver, maar mikt natuurlijk op goud in de finale van vrijdag tegen India of Argentinië.

De teller voor Nederland staat nu op 22 bevestigde medailles, waarvan 6 goud, 8 zilver en 8 brons. Daar komen er sowieso nog twee bij. Naast de minimaal zilveren plak voor hockeyvrouwen is boksster Nouchka Fontijn minimaal zeker van het brons.

