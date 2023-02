Griekspoor treft in Dubai mogelijk Djokovic in tweede ronde

Griekspoor treft in de openingsronde de Fransman Constant Lestienne, de mondiale nummer 1 Djokovic speelt in zijn eerste wedstrijd tegen een qualifier of lucky loser.

Griekspoor stond één keer tegenover de 22-voudig grandslamkampioen. Op de US Open van 2021 was de Serviër met 6-2 6-3 6-2 te sterk voor de nummer 2 van Nederland.

Botic van de Zandschulp neemt het in Dubai op tegen de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 14 van de wereld. Chatsjanov haalde begin dit jaar de halve finales op de Australian Open.

Het toernooi van Dubai, vorig jaar gewonnen door de Rus Andrej Rublev, begint maandag.