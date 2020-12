Basketballers NBA moeten met vaccin op hun beurt wachten

Dat heeft volgens ESPN hun overkoepelende organisatie in een memo laten weten. „Het is uitgesloten dat wij gaan proberen wat op te schuiven in de rij.”

De NBA wil dat de spelers worden gevaccineerd. „Zeker. Dat willen we graag voor de spelers en de staf van de clubs. Maar iedereen moet rustig op zijn beurt wachten. De nationale gezondheidsautoriteiten bepalen wie het eerst en het laatst aan de beurt komt. Wij verdienen geen voorkeursbehandeling.”