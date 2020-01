Ajax-trainer Erik Ten Hag tevreden: ’Klaar voor herstart’

Erik ten Hag geeft aanwijzingen tijdens het oefenduel met Club Brugge Ⓒ ANP Sport

DOHA - Met een tevreden gevoel is Ajax-trainer Erik ten Hag zondag met zijn selectie vanuit Qatar teruggereisd naar Nederland. Op enkele (lichte) blessures en het voortijdige vertrek van Sergino Dest na is het trainingskamp goed verlopen. De zeges in de oefenwedstrijden tegen KAS Eupen (2-0) en Club Brugge (3-1) zorgen voor extra vertrouwen bij de koploper. Het spel tegen de Belgische koploper was met name in de beginfase ook nog eens zeer overtuigend.