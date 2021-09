Video: assistent-trainer Rafael van der Vaart deelt heerlijke panna uit

Door onze Telesportredactie

Rafael van der Vaart. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Rafael van der Vaart is al even gestopt als voetballer, maar is technisch nog altijd van een hoog niveau. De assistent-trainer liet dat op de training van Esbjerg zien.