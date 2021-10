FC Groningen weet ook tegen FC Twente het tij niet te keren

De ploeg van Ron Jans reisde in een goede flow af naar het noorden. Twente heeft al vier duels op rij gewonnen en is dus de ploeg in vorm. In Groningen ziet het er allemaal wat minder rooskleurig uit. Er werd al zes wedstrijden op rij niet gewonnen en met een zeventiende plaats bungelt de formatie van Buijs in de onderste regionen van de Eredivisie.

Terwijl het in Groningen met bakken uit de hemel kwam, schoot de thuisploeg uit de startblokken. Met een verwoestende knal schoot Cyril Ngonge zijn ploeg op prachtige wijze op voorsprong. Twente-goalie Lars Unnerstall kon het leer enkel horen suizen.

Na een half uur spelen dacht Michael de Leeuw de score te verdubbelen. Hij controleerde een diepe bal knap en wurmde zich langs Robin Pröpper om vervolgens fraai binnen te schieten. Maar tot afgrijzen van de speler van Groningen had scheidsrechter Martin van den Kerkhof een vermeende overtreding gezien en ging de VAR hierin mee. Er leek echter weinig aan de hand.

Twente kwam in de eerste helft nauwelijks in het spel voor en de voorsprong halverwege van Groningen was dan ook meer dan terecht.

Vlak na rust dacht De Leeuw opnieuw te scoren, maar wederom greep de arbitrage in. In aanloop naar de goal maakte Ngonge hands en Van den Kerkhof had na het bekijken van de beelden dan ook weinig tijd nodig om een beslissing te maken: ook door het tweede doelpunt van De Leeuw ging een streep.

Twente leek eindelijk wakker geschud en ging op jacht naar de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd kwam die ook daadwerkelijk tot stand. Wessel Dammers besloot de bal te laten lopen voor goalie Peter Leeuwenburgh, maar uit het niets dook invaller Manfred Ugalde op om de 1-1 binnen te tikken.

Zowel Twente als Groningen ging nog op jacht naar de gelijkmaker en met een bal op de lat waren vooral de bezoekers dicht bij de winnende goal, maar beide ploegen moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt.

