VIDEO Van Gerwen over Price: ’Staat niet eens in mijn schaduw’

Mighty Mike lijkt de laatste weken zijn topvorm te hebben hervonden. Ook donderdag maakte hij weer indruk, maar kon hij net niet de kroon op de avond zetten. Hij verloor met 6-5 van The Iceman. Maar wie denkt dat die nederlaag hem angst inboezemt, heeft het mis.

Na zijn nederlaag kreeg de drievoudig wereldkampioen de vraag of Price dichter bij het niveau van de Nederlander in de buurt komt. „Hij staat niet eens in mijn schaduw en mijn schaduw is groot”, klonk het zelfverzekerd voor de camera van ViaPlay.

De Nederlander vond overigens dat er meer in had gezeten in de finale: „Ik had met 5-2 voor moeten komen in de finale. Ik kan wel weer heel boos worden op mezelf nu, maar het is niet anders. Ze zaten alle drie strak op de draad, dan kun je jezelf ook niet te veel kwalijk nemen.”