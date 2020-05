Van Galen kraakt handelwijze AZ-directie: ’Gewoon een luizenstreek’

Barry van Galen. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Clubicoon Barry van Galen (50) is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de ’UEFA-actie’ van AZ. De Alkmaarse directie poogde bij de Europese voetbalbond de eerste plaats van de Eredivisie op te eisen. Achter de rug van de KNVB en Ajax. „Zoiets stiekems doe je niet, dít is heel slecht voor de club.”