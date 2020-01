Michael van Gerwen: ’Ik kan de komende tien jaar domineren’

Michael van Gerwen wil in het nieuwe seizoen weer heersen zoals hij de afgelopen jaren eigenlijk bijna altijd heeft gedaan. Ⓒ EPA

De komende weken zal Michael van Gerwen benutten om een definitieve keuze te maken in zijn nieuwe set dartpijlen. Enkele dagen geleden werd bekend dat de 30-jarige Vlijmenaar een vijfjarige verbintenis met Winmau is aangegaan. Daarmee slaat de drievoudig wereldkampioen, die op de eerste dag van dit jaar door Peter Wright werd onttroond, een nieuwe weg in.