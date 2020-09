Besmette Zlatan: ’Covid had de moed om mij uit te dagen’

„Nadat we de relevante gezondheidsorganisaties hebben ingelicht, is de speler in thuisquarantaine geplaatst”, aldus AC Milan. Eerder al werd verdediger Léo Duarte positief bevonden.

De Italianen hebben Zlatan afgemeld voor het duel uit de derde kwalificatieronde van de Europa League met het Noorse Bodo dat donderdagavond wordt gespeeld.

De 38-jarige Zlatan bezorgde AC Milan maandagavond nog een prima start in de Serie A door twee keer te scoren tegen Bologna. Voorlopig zit de Zweed in thuisquarantine.

"Slecht idee"

Zlatan zelf reageerde via Twitter op de zijn typerende manier. „Ik testte gisteren negatief op Covid en vandaag positief. Ik heb helemaal geen symptomen. Covid had de moed om mij uit te dagen. Slecht idee.”