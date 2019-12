Raymond van Barneveld maakt afscheidsbrief aan PDC openbaar

Naast de brief post Van Barneveld op Instagram nog een begeleidende tekst. „Het vuur was weg en de liefde voor het spelletje was weg”, concludeert de 52-jarige Hagenaar, die in zijn 35-jarige loopbaan vijf keer wereldkampioen werd en in de jaren negentig het darts in Nederland op de kaart zette. „Jullie onvoorwaardelijke steun, liefde en mooie herinneringen is wat rest”, richt Van Barneveld zich vervolgens tot zijn Barney Army, dat hem gedurende zijn carrière altijd luidkeels toezong. „Ik zal vaak terugdenken aan de mooie momenten ondanks dat de negatieve dingen en de laatste mindere jaren nu nog de overhand hebben, hoor ik jullie Barney Army, Barney Army, Barney Army roepen.”

’Bedankt voor jullie steun’

Van Barneveld kende geen best afscheidsjaar. Het vaarwel van de sport had hij eind 2018 al aangekondigd. Vlak daarna volgde een snelle uitschakeling op het WK door de Litouwer Darius Labanauskas. Mede daardoor zakte Barney op de wereldranglijst en raakte hij een beetje uit het zicht, omdat de ex-wereldkampioen niet meer automatisch was geplaatst voor de grote televisietoernooien. Uiteindelijk zakte hij af naar een 40e plek op de zogenoemde Order of Merit. Op zijn 28e en laatste WK ging het al in de eerste ronde mis. Hij verloor met 1-3 sets van de Amerikaan Young.

Ook op Twitter laat Van Barneveld een boodschap voor zijn fans achter. „Alle fans over de hele wereld, bedankt voor jullie steun in de afgelopen jaren. Zoals ik eerder al zei, aan alle goede dingen komt een einde.”

Alleszeggende foto Van Barneveld

Direct na die pijnlijke nederlaag stelde Van Barneveld tegenover de aanwezige pers in Londen dat hij van zichzelf walgde, dat hij de voltrokken ramp zichzelf niet kon vergeven en dat het leven verder weinig zin had. Een dag later kwam hij met een aanvullend statement. „Noem me dan maar een loser of zwakkeling, want zo voel ik me namelijk ook”, stelde de PDC-wereldkampioen van 2007, toen hij in een legendarische finale zijn grote rivaal Phil Taylor versloeg. „Ik kan gewoon alleen maar winnen en niet verliezen. Ik ben nou eenmaal zo en daar schaam ik me niet voor. Maar ik had dit ook graag anders gezien.”

„Zoals ik hier de trap afloop, loop ik voor mijn gevoel een zwart gat in. Schaamte, mislukt, leeg, op en verslagen, zo voel ik me”, luidde op die zondag de begeleidende tekst bij de alleszeggende foto op Instagram, waar te zien is hoe hij voor de allerlaatste keer het podium verlaat. „Zo had ik mijn afscheid mijn laatste WK nooit voorgesteld”, stelde Van Barneveld in zijn emotionele post op Instagram. „Ondanks mijn vooraf voorgenomen woorden die ik tot jullie zou richten, wist ik eigenlijk al dat ik dat nooit zou kunnen opbrengen. Jullie kennen me zo langzamerhand wel, denk ik.”

Raymond van Barneveld verlaat voor de laatste keer het podium in Alexandra Palace. Ⓒ Hollandse Hoogte

Afscheidstour Barney

Van Barneveld maakt in de eerste maand van het jaar nog een korte afscheidstour door Nederland. Zijn ’laatste reis’ begint op vrijdag 24 januari in Den Bosch met vervolgens tussenstops in Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari), waarbij op zaterdag 8 februari de eindbestemming Amsterdam wordt bereikt. „Ik hoop vele van jullie te mogen zien tijdens mijn afscheidstour.” Van Barneveld paste zijn afscheid in eigen land vlak voor het WK nog iets aan. Eerst zou hij op 8 februari in in Ziggo Dome gooien, maar die avond werd dus verplaatst naar het nabijgelegen AFAS Live. Verder sloot hij zich aan bij de drie avonden van Kings of Darts, waar ook Michael van Gerwen en Gerwyn Price acte de présence geven.

Overigens zal Van Barneveld de komende weken nog de nodige rust pakken om zichzelf weer te vinden. Dat zal hij normaal gesproken doen in Londen, waar hij bij zijn Britse liefde Julia blijft. Een kleine week geleden liet hij namelijk al weten: „Ik hoop sterker terug te komen als mens, al wordt dat een zware strijd. Ik moet trots zijn op wat ik voor de sport heb betekend, dat ik het darten op de kaart heb gezet. Ik ga het proberen. Ik hoop toch dat ik met jullie een onvergetelijke afscheidstour mag beleven. Nu ben ik er nog niet klaar voor, maar als alles is gezakt zie ik jullie graag weer.”