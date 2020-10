Raemon Sluiter gaat niet door met Julia Görges

Sluiter en de 31-jarige subtopper (ranking 45) hebben steeds benadrukt dat het ging om een proefperiode en dat er na Roland Garros een beslissing zou worden genomen. Görges speelde twee toernooien met Sluiter ín de box). Ze verloor in Rome in de eerste ronde en werd in bij het grandslamtoernooi in Parijs in de tweede ronde uitgeschakeld.

„Het is niet zo dat de test slecht is bevallen van haar of van mijn kant, maar we hebben het allebei ook wel moeilijk gehad met die bubbel. En er waren teveel onzkerheden om het een vervolg te geven”, laat Sluiter weten. „Ik heb ook gemerkt dat ik in deze tijd niet zit te wachten op reizen. Iedereen zegt dat je thuis moet blijven, dan voelt het ongemakkelijk om in een vliegtuig te stappen. En het is allemaal nog niet direct voorbij. Daarom acht ik de kans ook klein dat ik begin volgend jaar op de Tour zal werken.”

Sluiter trainde een aantal maanden met de 31-jarige Duitse. Ⓒ ANP/HH

Sluiter, zelf ooit de nummer 46 van de wereld, is de voormalig coach van de Nederlandse topper Kiki Bertens en columnist bij De Telegraaf. Vorige week schreef hij in zijn column dat het in deze coronatijd niet meevalt om de toernooien mee te maken met alles strenge protocollen, regels en testen.

„Ik heb het nu twee toernooien zo mee mogen maken en het viel me niet mee. Hoe vaak ik mezelf ook vertelde dat ik niet zo moest zeiken, toch betrapte ik mezelf erop dat het met enige regelmaat gebeurde. Geen knuffel met die goeie collega die ik na een jaar weer zag, geen loopje in het park na een lange stressvolle dag, niet even met z’n allen eten bij een leuk restaurantje om een beetje spanning eraf te halen, geen ijsje op de hoek, geen potje pool met een meereizende vriend. Allemaal natuurlijk geen drama, maar wel allemaal dingen waarom ik het dertig weken per jaar van huis zijn goed vol kon houden. Dus eerlijk gezegd, ik weet niet of ik dat op deze manier wel wil”, zei de Rotterdammer toen.